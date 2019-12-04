إقالة الهولندي فان مارفيك من تدريب #الإمارات

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إقالة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك من تدريب المنتخب الإماراتي، وذلك بعد توديع بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، المقامة حاليًّا في قطر.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر الإنترنت، أنه سيُعلن في الفترة المقبلة عن المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي بعد رحيل مارفيك.

يذكر أن المنتخب الإماراتي فاز في دور المجموعات على منتخب اليمن بثلاثية نظيفة، ثم خسر من منتخب العراق بثنائية دون رد، وخسر من المنتخب القطري برباعية مقابل هدفين في لقاء الجولة الثالثة.

وكان فان مارفيك، سبق له تدريب المنتخب السعودي ونجح في قيادة الأخضر للصعود إلى مونديال 2018 بـ روسيا، ووصل فان مارفيك مع منتخب هولندا لنهائي كأس العالم عام 2010 بجنوب إفريقيا أمام منتخب إسبانيا.