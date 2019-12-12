إقبال لافت على معرض IPS Riyadh للترويج للعقارات المصرية

المواطن - الرياض

بإقبال لافت من السعوديين والمصريين افتتح السفير المصري أحمد فاروق، اليوم، فاعليات معرض العقارات الدولي IPS Riyadh للترويج للمشروعات العقارية المصرية.

وأعرب السفير المصري، عن سعادته بإقامة هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه بمدينة الرياض كما توجه بالشكر للشركة المنظمة على الجهد المبذول لإقامة هذا الحدث، وسعيهم الترويج لمشروعات العملاقة بجمهورية مصر العربية، شاكرًا أيضًا الشباب المشارك القائم على التنظيم والمطورين المشاركين موضحًا أنهم وجهة مشرفة لمصر، وأكد على أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لجذب الاستثمارات، حيث إن مصر تتمتع بكل المقومات التي تجذب الاستثمارات وعلى رأسها القطاع العقاري المصري، وتتمتع الآن أيضا بقانون الإقامة والجنسية الجديد الذي يعد عاملًا كبيرًا جذابًا للمستثمرين لزيادة استثماراتهم بمصر بدلًا من الخارج لما له من مزايا عديدة.

وأوضح داود الشيزاوي، رئيس مجموعة الاستراتيجي الإماراتية التي تنظم سلسلة معارض دولية ومن ضمنها معرض العقارات الدولي IPS Riyadh، أنه في إطار العلاقات المصرية السعودية الإماراتية المتميزة ووفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتشرف شركة الاستراتيجي بتنظيم أول معرض عقاري مصري في مدينة الرياض للترويج للمشروعات المصرية في المدن الذكية الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والشروق ومدينة المستقبل كل هذه الفرص الاستثمارية تحت سقف واحد في الرياض تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، مشيرًا إلى أن المعرض فرصة جيدة للتنويه عن الفرص الاستثمارية الجديدة في مصر في مختلف القطاعات، وذلك بمشاركة عدد من صفوة المطورين العقاريين والمسؤولين من وزارة الإسكان المصرية ومن السفارة المصرية في الرياض.

بدوره صرح حمد الشويعر، رئيس اللجنة العقارية في الغرف التجارية السعودية، أن إقامة مثل هذا المعرض يعود على البلدين الشقيقين بفوائد عديدة منها التقاء أصحاب الأعمال من الجانبين وهذا يبرز التعاون في جميع المجالات، ونأمل من هذا المعرض أن يعود بشراكات استراتيجية وتبادل المنافع والخبرات بين البلدين.

وأكد محمد الصعيدي، المدير التنفيذي لمجموعة الاستراتيجي مصر وإفريقيا، أن هذا المعرض يعد بداية لحملة ترويجية وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للترويج للمدن الذكية الجديدة التي أعطى إشارة البدء والتنفيذ بها ولاقت نجاحًا غير مسبوق وتحولًا في التنمية العمرانية يشهد به العالم، لتكون مصر منافسًا قويًا لدول العالم وتصبح من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة العقارية.

جاء ذلك بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين من وزارة الإسكان ومن سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية السعودية، وبحضور ومشاركة نخبة من المطورين العقارين المصريين شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري الراعي الاستراتيجي للمعرض، الشرقيون للتنمية العمرانية كراعٍ بلاتيني للمعرض، الأهلي صبور للتنمية العقارية كراعٍ ذهبي للمعرض، شركة إيجي جاب للتطوير العقاري، معمار جروب للتطوير العقاري، الشركة السعودية المصرية للتعمير، الصفوة للتطوير العمراني، صروح للتشييد والبناء، نيو بلان للتطوير العقاري، رفكو للإنشاء والتعمير، شركة تبارك القابضة، شركة خزام للتطوير العقاري وبمشاركة أيضًا مجموعة من أفضل كوادر ذوي الخبرة في مجال التمويل العقاري والخدمات المصرفية من البنك العربي الإفريقي الدولي الراعي البلاتيني للمعرض.

الجدير بالذكر أن شركة الاستراتيجي الإماراتية هي شركة رائدة في تنظيم المعارض العقارية حول العالم وتمتلك 9 أفرع في دول مختلفة ومن المعارض والمؤتمرات الكبرى التي تنظمها ملتقى الاستثمار السنوي في دبي ومعرض العقارات الدولي والذي عقد منه 17 نسخة في دبي ونسخته الأولى في الرياض هذا العام.