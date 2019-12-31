إلغاء ودية السعودية ضد كوريا الجنوبية

المواطن - مروة نبيل

أُلغيت مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية التي كان المقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمشاركة الأخضر في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأوضح موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المباراة الودية تم إلغاؤها بالاتفاق بين الجهازين الإداري والفني للمنتخبين، بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم صلاحية أرضية الملعب.

ويُقيم الأخضر معسكرًا في ماليزيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة، من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل، بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.

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