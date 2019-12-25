إمارة الجوف تعلن تأخير دوام منسوبيها بسبب الكسوف
حفاظًا على سلامة الموظفين

إمارة الجوف تعلن تأخير دوام منسوبيها بسبب الكسوف

2019/12/26
الساعة 12:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الجوف

أعلنت إمارة منطقة الجوف تأخير دوام منسوبيها اليوم الخميس، بالتزامن مع كسوف الشمس في سماء المملكة.

وقالت إمارة الجوف، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “حرصًا على سلامة منسوبي إمارة منطقة الجوف والمحافظات والمراكز التابعة لها، من ظاهرة كسوف الشمس التي ستتزامن مع بداية الدوام الرسمي وجّه سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، بتأخير بدء الدوام ليوم غدٍ الخميس إلى الساعة 9 صباحًا”.

وتشهد المملكة كسوفًا حلقيًّا للشمس صباح غدٍ الخميس من الساعة 5.30 فجرًا حتى الساعة 4.45 صباحًا.

ويحذر الأطباء من خطورة النظر إلى الشمس منذ بداية الكسوف حتى نهايته حتى باستخدام النظارة الشمسية أو عبر كاميرا الجوال لأنها لن تحمي العين من أضرار تلك الظاهرة.

يُذكر أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • إمارة الجوف تنفي تخصيص إيميل شكاوى لمكتب نائب الأمير
    •
  • توجيه بوضع ساعة عد تنازلي لمشاريع الجوف 
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :