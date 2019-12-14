إنجازات بالجملة لـ #الهلال ضد الترجي

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الهلال ضد الترجي التونسي، العديد من الإنجازات، وذلك بعد الفوز على فريق الدم والذهب والعبور إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وخلال مباراة الهلال ضد الترجي، أصبح اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز أول لاعب يُسجل للهلال في مشاركته الأولى بمونديال الأندية.

كما شهدت مباراة الهلال ضد الترجي، تأهل زعيم آسيا إلى نصف النهائي ليُكرر إنجاز نادي الاتحاد الذي تأهل لدور الأربعة في نسخة مونديال الأندية عام 2005.

كذلك أصبح اللاعب السوري عمر خربين نجم الهلال، أول لاعب سوري يتواجد بمونديال الأندية، بعد أن شارك في لقاء الهلال ضد الترجي.

الفوز الأول في المشاركة الأولى:

وحقق الزعيم أول فوز له في مشاركته الأولى بمونديال الأندية بعد مباراة الهلال ضد الترجي.

وكان النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز سجل هدف الفوز لـ الهلال ضد الترجي بالدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة بعد مراوغة جميلة في دفاعات الترجي.

وبعد نهاية مباراة الهلال ضد الترجي، سيواجه الأزرق فريق فلامنجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة في دور نصف النهائي.

وأعرب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، عن سعادته البالغة، وذلك بعد الفوز في مباراة الهلال ضد الترجي، حيث قال بأنها خطوة جيدة للفريق الهلالي أن يفتتح مشواره بالمونديال للمرة الأولى بتحقيق الفوز.

طرد يُعكر صفو الهلال:

وشهدت مباراة الهلال ضد الترجي، طرد اللاعب محمد كنو من صفوف الفريق الهلالي في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر المباراة بعد تدخله العنيف على اللاعب أنيس البدري من صفوف نادي الترجي التونسي.

وكان اللاعب البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال تُوج بجائزة رجل مباراة الهلال ضد الترجي، بعد مجهوده المميز الذي ظهر واضحًا في اللقاء.

وكانت مباراة الهلال ضد الترجي أُقيمت على ملعب نادي السد في الدوحة، كما شهدت المباراة حضور البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فلامنجو البرازيلي والفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي.