إنجاز الرجاء والعين يُداعب الهلال ضد فلامنغو

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، المقرر إقامتها على إستاد خليفة الدولي، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019.

الهلال ضد فلامنغو:

وتأمل جماهير الأزرق في ظهر الفريق الأول بشكل مميز في مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، ليكون أول نادٍ سعودي يفوز على فريق لاتيني.

ويسير الأزرق على خُطى الأندية العربية التي تأهلت إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية، حيث سبق أن لعب فريقان عربيان النهائي خلال الـ15 نسخة الماضية، ويملك الهلال تشكيلة مميزة قادرة على تجاوز عقبة فلامنغو البرازيلي.

ويُعد الرجاء البيضاوي المغربي أول نادٍ عربي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية التي أُقيمت في المغرب عام 2013، ولعب بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا والذي كان يقوده بيب جوارديولا، وفاز البافاري بهدفين نظيفين.

وكان العين الإماراتي الفريق العربي الثاني الذي يخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بمونديال الأندية، حيث واجه ريال مدريد الإسباني النسخة الماضية التي أُقيمت في الإمارات، وفاز بطل دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4/ 1.