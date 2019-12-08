إنجاز خرافي لـ ميسي في مباراة #برشلونة ضد #مايوركا

المواطن - محمد سمعه

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، أداءً مذهلًا في مباراة برشلونة ضد مايوركا، التي أُقيمت أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح النجم ميسي في الوصول إلى هاتريك رقم 35 له في الدوري الإسباني، بعد إحرازه لثلاثة أهداف في مباراة برشلونة ضد مايوركا في الدقائق الـ17 و41 و83.

جدير بالذكر أن ميسي يتصدر حاليًّا صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفًا بعد ثلاثيته في مباراة برشلونة ضد مايوركا، متفوقًا بفارق هدف على اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني الذي سجل 11 هدفًا.

وكانت مباراة برشلونة ضد مايوركا، أُقيمت على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة، حيث تقدم النجم الفرنسي أنطوان غريزمان بالهدف الأول للبارشا في الدقيقة السابعة.

وواصل البارشا ضغطه خلال أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد مايوركا، فسجل الهدف الثاني عبر النجم ليو ميسي في الدقيقة السابعة عشرة بطريقة جميلة.

وقلص نادي ريال مايوركا الفارق فأحرز الهدف الأول عبر اللاعب أنتي بوديمير في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد مايوركا.

وجاء رد البارشا سريعًا في مباراة برشلونة ضد مايوركا، فسجل الهدف الثالث عبر ميسي في الدقيقة الحادية والأربعين، ثم أعقبها هدف خرافي للنجم الأوروغوياني لويس سواريز بكعب القدم في الدقيقة الثالثة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد مايوركا بتقدم برشلونة برباعية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد مايوركا، فاجأ فريق مايوركا نجوم برشلونة حيث سجل الهدف الثاني عبر أنتي بوديمير في الدقيقة الرابعة والستين.

وعاقب ليو ميسي الفريق الضيف في مباراة برشلونة ضد مايوركا، فأحرز الهاتريك له والخامس لبرشلونة بالدقيقة الثالثة والثمانين.

جدير بالذكر أن البارشا أصبح في صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في مباراة برشلونة ضد مايوركا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.