إنجاز خُرافي لفريق LIVERPOOL مع نهاية 2019

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي LIVERPOOL الإنجليزي إنجازًا مميزًا وذلك بعد فوزه بالأمس على حساب نادي ولفرهامبتون بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

ونجح LIVERPOOL في إنهاء عام 2019 برصيد 98 نقطة من 37 مباراة بالدوري الإنجليزي بمعدل 2.65 نقطة لكل مباراة، ليكون ثاني أعلى متوسط من النقاط لفريق في عام واحد بالدوري الإنجليزي بعد نادي تشيلسي الذي حقق معدل نقاط وصل إلى 2.66 نقطة في المباراة الواحدة بعام 2005.

وكان اللاعب السنغالي ساديو ماني هو من أحرز هدف فوز LIVERPOOL على نادي ولفرهامبتون خلال الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الأول.

ويتصدر LIVERPOOL حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني و14 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

ويستعد LIVERPOOL لمواجهة فريق شيفيلد يونايتد يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي حيث تُقام المباراة على ملعب الأنفيلد معقل فريق LIVERPOOL.

وكان LIVERPOOL نجح يوم 21 ديسمبر الجاري في التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب فريق فلامنغو البرازيلي بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

وتُوج المصري محمد صلاح نجم LIVERPOOL بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ أي لاعب مصري وعربي بعدما ساهم بشكل كبير في تتويج الريدز بلقب مونديال الأندية.

ويسعى LIVERPOOL بقيادة المدرب يورجن كلوب إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ موسم 1989-1990، حيث إذا نجح LIVERPOOL في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي فسيكون حقق اللقب بعد غياب استمر 30 عامًا.

وكان يورجن كلوب تولى تدريب LIVERPOOL في أكتوبر من عام 2015 خلفًا للمدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز الذي يُدرب حاليًا فريق ليستر سيتي.

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