إنذار هيئة الرياضة وخطأ إداري قاتل يُعجلان برحيل الصائغ

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الخطأ الإداري، الذي ارتكبه أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي قد يُعجل برحيله من رئاسة النادي بالفترة المقبلة.

وكان الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ” الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية قال إن هيئة الرياضة وجهت إنذارًا لأحمد الصائغ رئيس الأهلي بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية لا تتماشى مع نصوص لائحة الأندية الموجودة لدى هيئة الرياضة.

الرئيس يتجاوز تخصص المدير التنفيذي

وتنص لائحة الأندية على منع رئيس النادي من التوقيع على تعاقده مع أي لاعب وهو ما لم يفعله الصائغ حيث وقع على صفقات الراقي الجديدة للموسم الحالي متجاوزًا تخصص المدير التنفيذي للنادي الذي من حقه هو فقط التوقيع على الصفقات الجديدة للفريق.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي لحضور الاجتماع غير العادي، يوم الاثنين المقبل، في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي.

هيئة الرياضة توافق على عمومية الأهلي

وقال المستشار القانوني فهد بارباع: “عندما تقدمنا بطلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للأهلي تقدمنا بعد أخذ موافقة هيئة الرياضة ولم نتقدم من تلقاء أنفسنا بموجب تفويض من الأمير منصور بن مشعل”. وتابع: “حسب المادة الـ10 الجمعية العمومية هي الجهة المخولة بإسقاط عضوية العضو، ويجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة إسقاط عضوية أي عضو بالمجلس، وهذا ما حدث مع النصر”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلًا: “لو لم يكن طلب الأمير منصور بن مشعل غير نظامي لن توافق هيئة الرياضة على عقد الجمعية الغير العادية”.

وواصل: “إسقاط الرئيس هو هدف رئيسي للأمير منصور بن مشعل والأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي بصفتهما عضوين ذهبيين.. وموضوع الرئيس القادم للأهلي هو بيد أعضاء الجمعية العمومية”.

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