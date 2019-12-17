إنستجرام يطوّر تقنيةً جديدةً لكشف المحتوى المزيف
ضمن مبادرة كبرى من فيسبوك

إنستجرام يطوّر تقنيةً جديدةً لكشف المحتوى المزيف

2019/12/17
الساعة 12:45 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

طور تطبيق التواصل المصور “إنستجرام”، تقنية جديدة يمكنها ضبط كل ما هو “مزيف” بصورة تلقائية.

ونشر موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص، تقريرًا يشير فيه إلى تطوير “إنستجرام” تقنية جديدة يمكنها كشف “المحتوى الخاطئ والمزيف”، الذي تمت مشاركته عبر “فيسبوك”.

وأوضح إنستجرام أن تلك التقنية تأتي ضمن مبادرة كبرى من “فيسبوك”؛ للتحقق من المعلومات في جميع أنحاء العالم.

وتعمل تلك التقنية على كشف أي مشاركات تحوي معلومات “مزيفة”، تم ضبطها في السابق من “فيسبوك”، أو تم الكشف عنها من “أداة التحقق” الجديدة على إنستجرام.

وبمجرد كشف تلك المشاركة التي بها “محتوى مزيف”، يتم توجيه المستخدم إما بحذفها أو تعديلها أو تطبيق عقوبات مباشرة عليه في حال تكرار الأمر.

وتبدأ عقوبات “إنستجرام” من حظر النشر على التطبيق لفترة من الوقت، وحظر التعليق أو الرد على التعليقات، إلى وقف الحساب نفسه لفترة أو حظر الحساب بصورة نهائية.

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