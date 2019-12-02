إنسومنيا #السعودية يختتم فعالياته بتسعة نهائيات

المواطن - الرياض

اختتم يوم أمس السبت مهرجان الألعاب الإلكترونية إنسومنيا السعودية، والذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة 27- 30 نوفمبر 2019م، في منطقة “واجهة الرياض”، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع عروض المسرح التي قدمها الدي جيه العالمي الأمريكي هيرو بست، وعروض التزلج والرقص الحر.

وشهد اليوم الختامي للمهرجان إقامة نهائي البطولة الكبرى “تكن” والتي حصد فيها بطل العالم السعودي ساري الجفري جائزة المركز الأول، بالإضافة إلى نهائيات بطولات: “دوتا”، و”رينبو سيكس”، و”كاونتر سترايك” من الفئة الفردية، و”فورتنايت”، و”أوفرواتش”، و”فيفا”، و”مروتال كومبات”، و”ايبكس ليجنز”.

ويعد مهرجان إنسومنيا السعودية أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، إذ أخذ الزوار في رحلة لن تنسى من التشويق والإثارة والمتعة، حيث يحتضن أفضل وأحدث الألعاب الإلكترونية، بما في ذلك البطولات التنافسية، وآخر تقنيات الواقع الافتراضي والألعاب الجديدة، بالإضافة إلى حضور ضيوف عالميين، وفرق موسيقية، وألعاب الجوال، والطاولة، وألعاب Retro، وأزياء تقمص الشخصيات “كوسبلاي”، والعديد من الفعاليات الأخرى والجوائز الكبرى.

وصاحب المهرجان معرض على مساحة ٩.٥٠٠ متر مربع بمشاركة شركات: مايكروسوفت، PUBG، سوني، وEPIC GAMES “مخرجي لعبة فورت نايت”، و”يوبي سوفت” و”بلزرد”، وبليهيرا” و”قيمرز هاف” و”مالتي كريتيرز”، و”لينوفو” و”سامسونج” و”قيمرز دز”، كما كان للشباب السعودي حضور عبر بيع منتجات متخصصة بالألعاب الإليكترونية مطورة ومصنعة من قبلهم.

يذكر أن موسم الرياض قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 ويمتد حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويشهد الموسم نشاطًا ترفيهيًا كبيرًا، وفعاليات متنوعة استهدفت مختلف شرائح المجتمع، وحظيت فعالياته بحضور كبير من الزوار لمختلف الفعاليات الترفيهية والفنية والمهرجانات.