إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول التعاون في الرياض

المواطن - الرياض

أعلن مجلس التعاون الخليجي إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض بحسب نبأ عاجل بثته العربية نت. وستعمل القيادة العسكرية الموحدة بقوات خليجية مشتركة جاهزة للعمل العسكري.

يذكر أن المجلس الأعلى كان قد قرر في دورته الرابعة والثلاثين (الكويت، ديسمبر2013م) إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، طبقًا للدراسة التفصيلية التي رفعها مجلس الدفاع المشترك.وتمت المصادقة على قرارات مجلس الدفاع المشترك ذات العلاقة بإنشاء هذه القيادة وتفعيلها.

وتختص هذه القيادة بتخطيط وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، ومساندة وتعزيز القدرات الدفاعية لدول المجلس، للدفاع عن أراضيها وأجوائها ومياهها، ولمواجهة التهديدات المحتملة على دول المجلس ومصالحها، في إطار اتفاقية الدفاع المشترك.

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