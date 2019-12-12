إنقاذ طفل عمره سنتان ابتلع 35 كرة معدنية مغناطيسية
مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل باشر الحالة

إنقاذ طفل عمره سنتان ابتلع 35 كرة معدنية مغناطيسية

2019/12/12
الساعة 5:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تمكن الفريق الطبي في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتان, قام بابتلاع 35 كرة معدنية مغناطيسية، حيث نجح الفريق الطبي بوحدة الأنف والأذن والحنجرة بقيادة الدكتور محمد بن علي الخلف استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة من إزالة جميع الكرات المغناطيسية المبتلعة بطريقة تنظير المريء المباشر وتمت العملية بنجاح وخرج الطفل من العمليات بحالة صحية مستقرة ولله الحمد.
من جانبه أكد الدكتور محمد الخلف على تعزيز التوعية المجتمعية بعدم إقتناء الألعاب التي قد تحتوي على قطع صغيرة قابلة للانفصال و بالتالي إمكانية ابتلاعها أو خطر الأختناق بها من قبل الأطفال خاصة في السنوات الأولى من العمر وعدم ترك قطع صغيرة سواء معدنية أو بلاستيكية أو غير ذلك في متناول الأطفال الصغار في المنزل وأن يكون لعب الأطفال تحت إشراف مباشر من الأهل وذلك لوقاية أبنائنا فلذات أكبادنا من خطر الاختناق لا سمح الله.

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