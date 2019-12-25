إيداع راتب شهر ديسمبر .. شيك على حسابك

المواطن - الرياض

بدأت حسابات الموظفين على مستوى المملكة في استقبال راتب ديسمبر بعد تقديم موعد صرف الراتب؛ بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

ويصادف يوم الصرف لهذا الشهر يوم الجمعة الـ27 من شهر ديسمبر، وبحسب النظام المتبع يتم تقديم صرف الراتب حال صادف موعد الصرف إجازة رسمية.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

ويتم إيداع الرواتب بحسب النظام المتبع يوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف يوم الصرف إجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير الصرف ليوم واحد فقط.

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