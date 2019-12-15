إيران تتعرض لهجوم سيبراني على الخوادم الحكومية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تحقق إيران فيما تقول إنه هجوم برمجيات تجسس أجنبية على خوادم حكومية، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد جواد عزاري جهرومي إن الهجوم كان منظمًا وكبيرًا، ويهدف إلى الحصول على معلومات حكومية.

وقال جهرومي، إن الهجوم استخدم الفيروس المعروف APT27، والذي ربطه خبراء بقراصنة ناطقين باللغة الصينية، مؤكدًا على أنه تم التعرف عليه وإحباطه.

هجوم سابق:

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان إيران أنها أحبطت هجومًا إلكترونيًا آخر شنته حكومة أجنبية، حينها قال وزير الاتصالات، إن البلاد نزعت فتيل هجوم إلكتروني ضخم على بنية تحتية إلكترونية غير محددة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الهجوم، ولكن أشارت تقارير أخرى من صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن الهجوم كان على بنوك في إيران، أدى إلى تسريب بيانات حسابات ملايين العملاء.

وفي يونيو، أبلغ جهرومي أيضًا عن هجوم إلكتروني أمريكي غير ناجح ضد نظام مراقبة الصواريخ في البلاد، وقال في ذلك الوقت، حسبما نقلت عنه قناة برس تي في: إنهم يحاولون جاهدين، لكنهم لم ينفذوا بعد هجومًا ناجحًا.

قال اثنان من المسؤولين الأمريكيين على دراية بالأمر لشبكة CNN في يونيو، إن القيادة السيبرانية الأمريكية شنت هجومًا إلكترونيًا انتقاميًا ضد مجموعة تجسس إيرانية، وكان الهدف هو مهاجمة شبكة اتصالات لإحدى الميليشيات الإيرانية.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على هجوم يونيو، وقال النقيب ويليام أوربان المتحدث باسم القيادة التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط: القيادة المركزية الأمريكية ترفض التعليق على أي هجوم إلكتروني محتمل.