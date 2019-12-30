إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج العربي

المواطن - متابعة

احتجزت إيران، اليوم الاثنين، ناقلة نفط في الخليج العربي بزعم تهريب النفط.

وقالت قناة العالم على تليجرام: “بحرية الحرس الثوري توقف ناقلة نفط تهرب وقودًا قرب جزيرة أبو موسى بالخليج”.

وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن طاقم الناقلة يضم 16 شخصًا من الجنسية الماليزية، كما تحمل الناقلة وقودًا بمقدار مليون و312 ألف لتر.

وذكر قائد المنطقة الخامسة لبحرية الحرس الثوري، علي عظمائي، لوكالة “إرنا” أن هذه “سادس سفينة نحتجزها بتهمة تهريب الوقود”.

وكانت وسائل إعلام تابعة لإيران أفادت في أغسطس الماضي، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف لتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري، فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران. واتهمت طهران الناقلة أيضًا بتهريب وقود لبعض الدول العربية.

وفي 19 يونيو الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّه صادر ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو لدى عبورها مضيق هرمز.

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