إيران تستبق احتجاجات الخميس بتعطيل خدمة الإنترنت

المواطن - متابعة

قامت السلطات في إيران بقطع خدمة الإنترنت، أمس الأربعاء، بشكل يمنع الأجهزة المحمولة من الوصول إلى مواقع بالخارج في عدة أقاليم، وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة دُ

عي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي وبعض أقارب الذين قُتلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود، إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى، الخميس.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية، عن مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قوله: إن تعطيل الخدمة تم بأمر من “السلطات الأمنية”، وشمل أقاليم البرز وكردستان وزنجان في وسط وغرب إيران وفارس في الجنوب.

وقالت الوكالة: “وفقًا لهذا المصدر، من المحتمل أن تتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف المحمولة”.

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