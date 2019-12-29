إيران تُحاكم شبيهة أنجلينا جولي بتهمة الإفساد في الأرض

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قال محامي نجمة إنستجرام الإيرانية، سحر طبر (21 عامًا)، المعتقلة منذ أكتوبر الماضي؛ بسبب نشرها صورًا تظهرها شبيهة بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، لكن بشكل غريب جدًّا، مدعية أنها أجرت عمليات تجميل لتصبح على شكل الممثلة الأمريكية: إن موكلته تواجه تهمًا خطيرة بين الإفساد في الأرض والتشجيع على الانحلال وإهانة المقدسات وكسب المال غير المشروع.

وبحسب وكالة نادي المراسلين الشباب التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أكد المحامي سعيد دهقان، أن موكلته اسمها الحقيقي فاطمة خوشيفاند، وأن ملف القضية أحيل إلى القاضي محمد مقيسة المعروف بقساوته وتشدده، والذي وضعته الخارجية الأمريكية على رأس قائمة منتهكي حقوق الإنسان في إيران؛ بسبب إصداره أحكامًا بالإعدام والسجن والعقوبات القاسية ضد النشاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب ما نقلت “العربية”.

وكانت القناة الثانية للتلفزيون الإيراني الحكومي قد بثت في أكتوبر الماضي، ما وصفتها بـ”اعترافات” نجمة إنستجرام سحر طبر، وذكرت أن المدعي العام في طهران، اتهمها بـ”الترويج للعنف ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد”. وبذلك لم تعد الاعترافات القسرية تعرض على شاشة التلفزيون الإيراني تقتصر على النشطاء السياسيين المعتقلين فحسب، بل شملت حتى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

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