إيصال أول شهادة ميلاد لمحل إقامة مواطن بالبريد السعودي

المواطن - الرياض

دشن البريد السعودي خدمة توصيل وثائق الأحوال المدنية للعنوان الوطني للمواطنين بكل سهولة ويسر.

ووثق البريد السعودي عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إيصال أول شهادة ميلاد إلى محل الإقامة لأحد المواطنين.

وشكر المواطن فور استلامه شهادة الميلاد البريد السعودي ووزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية على هذه الخدمة.

وقال بالأمس سجلت في خدمة مولود عن طريق أبشر والبطاقة وصلتني في أقل من 24 ساعة.

تابعنا على تواصل معنا على