إيفانكا ترامب قد تستقيل من عملها بسبب أطفالها
تواجدها في البيت الأبيض يتعلق بخدمة المنسيين

إيفانكا ترامب قد تستقيل من عملها بسبب أطفالها

2019/12/28
الساعة 11:32 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

قالت إيفانكا ترامب: إنها قد تستقيل من العمل لدى والدها في البيت الأبيض، إذا اُنتخب رئيسًا لولاية ثانية.

جاء ذلك خلال إجابتها على سؤال عن مستقبلها المهني بعد شهر نوفمبر، في مقابلة لها مع شبكة سي بي إس الأمريكية، ستُذاع كاملة في نهاية الأسبوع الحالي.

وتابعت إيفانكا: أنا مدفوعة في الحياة من قبل أطفالي ومستوى سعادتهم، لذا سيكون هذا دائمًا على رأس أولوياتي، وستكون قراراتي مرنة دائمًا بما يكفي لضمان مراعاة احتياجات أطفالي، أولًا وقبل كل شيء، لذلك فهم سيدفعون بهذه الإجابة لي.

وأشارت إلى أن تواجدها في البيت الأبيض يتعلق بقدرتها على خدمة الرجال والنساء المنسيين، الذين قابلتهم على مدار عامين أثناء حملتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. الفلاحة المغربية التي قبّلت يد إيفانكا تدافع عن نفسها
    •
  • شاهد.. إيفانكا ترامب ترقص في سوق باراغواي
    •
  • ماذا قالت إيفانكا ترامب عن تعديلات قوانين الأحوال المدنية؟
    •
  • وزير بريطاني يعتذر لإيفانكا ترامب بسبب مذكرات سرية
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :