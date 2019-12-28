إيفانكا ترامب قد تستقيل من عملها بسبب أطفالها

المواطن - متابعة

قالت إيفانكا ترامب: إنها قد تستقيل من العمل لدى والدها في البيت الأبيض، إذا اُنتخب رئيسًا لولاية ثانية.

جاء ذلك خلال إجابتها على سؤال عن مستقبلها المهني بعد شهر نوفمبر، في مقابلة لها مع شبكة سي بي إس الأمريكية، ستُذاع كاملة في نهاية الأسبوع الحالي.

وتابعت إيفانكا: أنا مدفوعة في الحياة من قبل أطفالي ومستوى سعادتهم، لذا سيكون هذا دائمًا على رأس أولوياتي، وستكون قراراتي مرنة دائمًا بما يكفي لضمان مراعاة احتياجات أطفالي، أولًا وقبل كل شيء، لذلك فهم سيدفعون بهذه الإجابة لي.

وأشارت إلى أن تواجدها في البيت الأبيض يتعلق بقدرتها على خدمة الرجال والنساء المنسيين، الذين قابلتهم على مدار عامين أثناء حملتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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