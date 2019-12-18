إيقاف الناقد عادل التويجري وإحالته للتحقيق

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير إعلامية: إنه صدر قرار يقضي بإيقاف الناقد الرياضي عادل التويجري، وذلك بعد وصفه المسيء للدوري السعودي، خلال إبداء رأيه عقب خسارة الهلال من نادي فلامنغو البرازيلي أمس في كأس العالم للأندية.

وسيتم استدعاء عادل التويجري للتحقيق معه، بعد أن وصف الدوري السعودي في برنامج “الدوري مع وليد” بأنه دوري “أم أحمد”.

وانهالت الانتقادات بقوة على الناقد عادل التويجري بعد وصفه للدوري السعودي، حيث قال البعض: إنه قلل من قوة الدوري السعودي وأهان الدوري بوصفه الغريب.

كما اعتبر البعض ما فعله الناقد عادل التويجري بأنه سقطة إعلامية يجب أن يُحاسب عليها.