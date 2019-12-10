إيقاف مواطنة خمسينية تلفظت بعبارات مسيئة في #القصيم

إيقاف مواطنة خمسينية تلفظت بعبارات مسيئة في #القصيم

2019/12/10
الساعة 5:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

أوقفت شرطة القصيم مواطنة خمسينية نشرت مقطع فيديو احتوى على ألفاظ وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بالغير.

وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية مَن قام بتسجيله ونشره، مواطنة في العقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقها.

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