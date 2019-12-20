إيموبيلي: لعب السوبر بالرياض أمر رائع للكرة الإيطالية

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، تشيرو إيموبيلي بإقامة نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي 2019 في العاصمة السعودية الرياض.

وقال تشيرو إيموبيلي: “أقيم نهائي السوبر الإيطالي الموسم الماضي في جدة، وهذا العام سنلعب في الرياض وهذا أمر رائع للكرة الإيطالية”.

وأبدى سعادته بحسم المنتخب الإيطالي تأهله إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وذلك قبل 3 مباريات من نهاية التصفيات، وذلك خلال حديثه في مقطع فيديو نشره حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”.

نجم فريق لاتسيو (تشيرو إيموبيلي): أقيم نهائي السوبر الإيطالي الموسم الماضي في جدة، وهذا العام سنلعب في الرياض وهذا أمر رائع للكرة الإيطالية #السوبر_الإيطالي_بالرياض 🇮🇹🇸🇦 pic.twitter.com/GqH0OcVcOp — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) December 20, 2019

ويلعب يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض، يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري، على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.

ويُشارك يوفنتوس في كأس السوبر بالرياض بعد تتويجه ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو بعد فوزه بلقب كأس إيطاليا.

وكان يوفنتوس قد فاز بلقب كأس السوبر الإيطالي 2018 عقب تغلبه على ميلان بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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