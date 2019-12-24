ابن زكري: اكتسحنا النصر تكتيكيًّا.. والأخطاء التحكيمية قضت علينا

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الجزائري نور الدين بن زكري أن نادي ضمك ظهر بشكل مميز ضد النصر اليوم، منتقدًا الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجة المباراة.

ولعب نادي ضمك ضد النصر اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز برباعية.

وقال ابن زكري: “قدمت إلى نادي ضمك في مرحلة صعبة، كما كان هناك أخطاء في الفريق قبل مجيئي.. قدمت لتسهيل المرحلة قبل الفترة الشتوية، نسعى لبناء فريق تنافسي حتى نصل لأهدافنا”.

وتابع مدرب نادي ضمك تصريحاته قائلًا: “أنا أحضّر لكل مباراة، لكن لا أستطيع أن أحضّر نفسي لأشياء خارجية مثل الأخطاء التحكيمية.. هذه المباراة الرابعة التي يحدث بها أشياء غريبة، حيث أخسر رغم أنني ألعب بشكل أفضل”.

وأضاف: “لعبت اليوم أفضل من النصر بشهادة الجميع، إلا أن الأخطاء التحكيمية القاتلة قضت علينا.. تم طرد لاعبنا دون العودة لتقنية الفيديو، ظلمتنا الصافرة كثيرًا، نحن اكتسحنا النصر تكتيكيًّا في هذه المباراة، لكن قدّر الله وما شاء فعل”.

وواصل المدرب الجزائري تصريحاته قائلًا: “الأخطاء التحكيمية كانت سبب خسارة نادي ضمك في آخر 3 مباريات وبشهادة الجميع.. النصر فريق كبير وبإمكانه الفوز على ضمك، لكن ليس بهذه الطريقة”.

واستكمل ابن زكري تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “أثنيت على الحكم السعودي رغم خسارتي من الأهلي بخماسية؛ لأن فريقي لم يقدم ما يشفع له بالفوز”.

واختتم مدرب نادي ضمك تصريحاته قائلًا: “نحن في صدد التحضير لمباراة ديربي قوية، والحديث عن اللاعبين الأجانب لن يتم إلا بعدها”.

تابعنا على تواصل معنا على