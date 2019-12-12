اتفاقية تعاون بين اتحادي الفروسية والبولو

المواطن - مروة نبيل

وقع الاتحاد السعودي للفروسية، والاتحاد السعودي للبولو، اليوم الخميس، اتفاقية ومذكرة تعاون لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى توسيع مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء التوقيع الاتفاق بحضور الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية والمهندس عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو.

وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الاتحادين في عدة مجالات منها مبادرات البنية التحتية لرياضتي الفروسية والبولو، واللوجستية والصحية ونشر ممارسيها محلياً.