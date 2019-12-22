اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحادين السعودي والإيطالي

المواطن - مروة نبيل

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الإيطالي، وذلك تزامنًا مع إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي التي جمعت فريقي يوفنتوس ولاتسيو.

واحتضن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مباراة السوبر الإيطالي بالرياض بين يوفنتوس ولاتسيو، وانتهت بفوز النسور بنتيجة 3/ 1 ليحصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وقام أمين اتحاد الكرة، إبراهيم القاسم والرئيس التنفيذي للاتحاد الإيطالي، ماركو برونيلي الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل.

وتنص الاتفاقية الموقعة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين الاتحادين والآليات المناسبة لتطوير الكوادر الإدارية والفنية، وتبادل مختلف الخبرات في مجال كرة القدم.

وأوضح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم عقد اجتماع على هامش التوقيع، وتم خلاله مناقشة الآليات المناسبة لتفعيل وتنفيذ الاتفاقية بما يخدم الطرفين.

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