اتفاقية لتدريب 500 باحث عن عمل عبر برنامج تمهير

المواطن - واس

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ووزارة النقل، مذكرة تعاون في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب 500 باحث عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى على رأس العمل في وزارة النقل وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”.

ووقع مذكرة التعاون نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد، ووكيل وزارة النقل للخدمات المساندة الدكتور منصور بن صالح اليامي.

وتنص مذكرة التعاون على تدريب 500 مستفيد داخل وزارة النقل وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، في حين ستتولى الوزارة مسؤولية الإشراف على المتدربين والعملية التدريبية، ومراقبة جودة التدريب، وتصميم خطة تدريبية للمتدربين، وتزويد الصندوق بتقارير دورية عن المتدربين.

وطبقاً لمذكرة التعاون، ستسهم وزارة النقل في تصميم محتوى دورات إلكترونية في مجالات النقل المختلفة (البري – الجوي – البحري – النقل العام)، والسلامة والصحة المهنية، ليتم عكسها على منصة التدريب الإلكتروني “دروب”.

ونحو آلية تنفيذ مذكرة التعاون، فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون حسب ما ورد في هذه المذكرة. كما سيتولى فريق العمل المشترك بتزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير عمل المذكرة.

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