اتفاق على اندماج فيات وبيجو بصفقة قيمتها 50 مليار دولار

المواطن - متابعة

أعلنت فيات كرايسلر، وبي.إس.إيه المصنعة لسيارات بيجو، اليوم الأربعاء، أنهما اتفقتا على اندماج ملزم في صفقة بقيمة 50 مليار دولار، ستمهد الطريق إلى تأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وأكدت الشركتان متوسطتا الحجم، اللتان لم تقررا بعد اسم شركتهما الجديدة، قبل ستة أسابيع، خططاً للارتباط ستعيد رسم القطاع العالمي، في وقت يواجه فيه مصنعو السيارات تراجعاً عالمياً في الطلب.

ويواجه مصنعو السيارات أيضاً تكاليف مرتفعة لتطوير طرز أقل تلويثاً للبيئة مع وضع أهداف أكثر صرامة للانبعاثات.

وقالت شركتا السيارات في بيان، إن من المتوقع إتمام الدمج بين “بي.إس.إيه” و”فيات كرايسلر” خلال 12 إلى 15 شهراً المقبلين.

ويهدف الدمج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف قدرها 3.7 مليار يورو (أربعة مليارات دولار) من خلال الدمج بين التقنيات وعبر اتفاقات شراء مشتركة.

وقبل اكتمال الدمج بين الشركتين مناصفة، ستخفض دونغفنغ موتورجروب الصينية حصتها التي تبلغ 12.2 بالمئة في شركة السيارات الفرنسية عبر بيع 30.7 مليون سهم لبي.إس.إيه، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وكانت قيمة هذه الحصة 679 مليون يورو (748.4 مليون دولار) عند أحدث سعر إغلاق، وستملك دونغفنغ حصة 4.5 بالمئة في المجموعة الجديدة.