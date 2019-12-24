اتهامات بالتجسس تتسبب في سحب تطبيق توتوك

المواطن - متابعة

أعلنت شركة “أبل”، سحب سحب تطبيق “توتوك” الرائج والذي تم تطويره في الإمارات من منصتي “آبل” و”غوغل”، على خلفية تقارير واتهامات بشأن استخدامه لأغراض تجسسية.

وقالت “آبل” لوكالة “فرانس برس” إنها سحبت “توتوك” من منصة “آب ستور” فيما أعلنت “غوغل” أن التطبيق حذف من منصة “بلاي ستور” التابعة لها.

جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا، يفيد بأن تطبيق “توتوك” يتيح تعقب المحادثات والحركة وتفاصيل أخرى عن الأشخاص الذين حملوه على هواتفهم.

وبحسب “نيويورك تايمز” فإن تطبيق “توتوك” الذي يستخدمه الملايين مصمم ليبدو وسيلة آمنة وسهلة الاستخدام لإرسال الرسائل والفيديوهات في بلدان تحظر خدمات مماثلة.

تابعنا على تواصل معنا على