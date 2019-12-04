اتهام جورج نادر والخواجة بدعم ترامب بصفة غير قانونية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت وزارة العدل الأمريكية، عن اتهام أحد أعضاء جماعات الضغط، المعروف بعلاقته بالدائرة الداخلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهمة تمويل الحملات الانتخابية، واستخدامه لغطاء التبرعات، لإخفاء مساهماته في منافسة ترامب لعام 2016 أمام هيلاري كلينتون.

وبحسب مجلة بوليتيكو، اللوبي هو جورج نادر، رجل الأعمال اللبناني الأمريكي الشهير، حيث كان بمثابة قناة غير رسمية، بين كبار مستشاري ترامب وقادة وصناع القرار في الشرق الأوسط، وكان أيضًا شاهدًا في تحقيق المحامي الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.

لفت التقرير، إلى أن نادرًا استخدم غطاء التبرعات، لإيصال المساهمات المالية، ومن بين من عاونوه، رجل الأعمال أحمد الخواجة، المدير التنفيذي لشركة تقوم بمعالجة المدفوعات المالية، وفقًا لبيان وزارة العدل.

تآمر نادر مع الخواجة لتمويل حملة ترامب الانتخابية بمبلغ 3.5 مليون دولار سرًا باستخدام غطاء التبرعات التي قُدمت باسم الخواجة، وزوجته، وشركته Allied Wallet Inc.

وحسب لائحة الاتهام، فإن الخواجة تآمر مع 6 أسماء آخرين؛ لإخفاء تبرعاته المفرطة.

ولفتت مجلة بوليتيكو إلى تحقيق من الأسوشيتيد برس، نُشر العام الماضي، بيَن تورط شركة Allied Wallet في مجموعة من الممارسات التجارية المشكوك فيها.

يُذكر أيضًا أنه تم اتهام نادر سابقًا، الذي شغل منصب كبير الاستراتيجيين في إدارة ترامب، بإقامة علاقات حميمية مع قاصرات، بالإضافة إلى الاتجار الجنسي واستغلال الأطفال، وأقر بأنه غير مذنب.