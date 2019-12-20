اجتماع جديد في الخرطوم بشأن مفاوضات سد النهضة

المواطن - متابعة

تستضيف السودان اجتماعًا يخص مفاوضات سد النهضة، اليوم السبت، ويشارك فيه وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الدولي.

جاء ذلك في ضوء الاتفاق على عقد 4 اجتماعات فنية، يتخللهم اجتماعان بالولايات المتحدة، لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، بحسب “سكاي نيوز العربية”.

وتم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا في نوفمبر 2019، والثاني بالقاهرة في ديسمبر الجاري، واجتماع يوم 9 ديسمبر في واشنطن، وتضمنت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وتهدف الاجتماعات إلى تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020؛ للوصول إلى توافق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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