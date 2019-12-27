المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في اجتماع مع النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي؛ وذلك لمعرفة مصيره النهائي حول المشاركة غدًا أمام الشباب بالجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت تقارير إخبارية: إن اجتماع جروس مع السومة لتحديد مصيره حول المشاركة أمام الشباب يُقلق الفريق الشبابي، خاصة أن جروس لن يستغنى عن السومة نهائيًّا في لقاء الشباب، حيث إذا لم يُشركه أساسيًّا سيضعه على دكة البدلاء ثم يدفع به في أي وقت من المباراة أمام الليث.

كما يريد جروس كذلك تجهيز كل من “محمد خبراني، الجزائري يوسف بلايلي”؛ للاعتماد عليهما بشكل أساسي أمام الشباب من أجل ضمان تحقيق النقاط الثلاث.

ويرغب الأهلي في الفوز للوصول إلى النقطة رقم 26 ومشاركة النصر في صدارة الدوري، في حال لم ينجح النصر في الفوز على الفيحاء.

من ناحية أخرى، يبدو أن الخطأ الإداري، الذي ارتكبه أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي قد يُعجل برحيله من رئاسة النادي بالفترة المقبلة.

وكان الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج ”الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، قال: إن هيئة الرياضة وجهت إنذارًا لأحمد الصائغ رئيس الأهلي بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية لا تتماشى مع نصوص لائحة الأندية الموجودة لدى هيئة الرياضة.

وتنص لائحة الأندية على منع رئيس النادي من التوقيع على تعاقده مع أي لاعب، وهو ما لم يفعله الصائغ، حيث وقع على صفقات الراقي الجديدة للموسم الحالي متجاوزًا تخصص المدير التنفيذي للنادي الذي من حقه هو فقط التوقيع على الصفقات الجديدة للفريق.

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