اجتماع نادر لمجلس لأمن الوطني الجزائري بشأن ليبيا 

المواطن - متابعة

عقد مجلس الأمن الوطني، الذي يجمع أعلى السلطات المدنية والعسكرية في الجزائر، جلسة الخميس؛ لمناقشة الوضع على الحدود، لا سيما الأوضاع مع ليبيا، واتخذ تدابير لحمايتها، بحسب الرئاسة.

وبحسب موقع سكاي نيوز العربية، المجلس هيئة استشارية يرأسها رئيس الدولة، مكلفة بموجب الدستور إسداء المشورة إلى الأخير بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي ولا يجتمع إلا نادرا.

وقال بيان الرئاسة إن المجلس درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي.

وأضاف المجلس: قرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا واقليمنا الوطنيين، وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة في ما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا.

وتابع بيان الرئاسة الجزائرية: قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك.

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