احذرن.. نتيجة مأساوية لاستخدام كريمات تفتيح البشرة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أغلب السيدات لديهن روتين تجميل يلتزمن به، ومنهن من تريد تفتيح لون بشرتها، ولكن تجربة السيدة لاورين من مدينة سكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية كانت مأساوية بدرجة كبيرة.

زارت لاورين طبيبها تشتكي من الضعف في أطرافها، والشعور بإحساس غير مريح في ذراعيها وساقيها، ونصحها بالقيام ببعض التحاليل والفحوصات، واستمرت حالتها في التدهور.

أظهرت نتائج التحاليل مستوى عاليًا في قراءات الزئبق، وتم إدخالها إلى المستشفى وبدأ الأطباء بالتحقيق في مصدر التسمم، وفي النهاية، أدركوا أن كريم تفتيح البشرة الذي كانت تستخدمه بشكل روتيني كان يسممها ببطء بالزئبق.

استخدمت لاورين إحدى كريمات تفتيح البشرة لمدة 7 سنوات، وعلى عكس بعض المنتجات الملوثة التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، كان محتوى الزئبق في الكريم الذي تستخدمه المرأة أقل بكثير، قد يبدو هذا شيئًا جيدًا لكن العكس هو الصحيح.

مع التعرض لمستوى منخفض التركيز من الزئبق، كانت لاورين قادرة على استخدام المنتج لفترة طويلة من الزمن قبل ملاحظة الأعراض، مما تسبب في نهاية المطاف إلى ضرر أكبر.

تركت حالة تسمم الجسم بالزئبق السيدة لاورين غير قادرة على النطق أو العناية بنفسها، وتتغذى بالمحاليل.

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