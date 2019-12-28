ارتفاع قتلى تفجير مقديشو إلى 50 شخصًا

المواطن - متابعة

ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع صباح اليوم السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 50 شخصًا، وتبين أن بينهم 4 أتراك.

وقالت وسائل إعلام صومالية، إن التفجير جاء بسيارة مفخخة في قرية أفغوي جنوب غرب مقديشو، مما أسفر عن مقتل 50 شخصًا، وإصابة العشرات.

وأضافت وسائل الإعلام إن أتراك سقطوا وسط القتلى، ويشار إلى أنهم كانوا الهدف الرئيسي للعملية الانتحارية، ومنهم طلاب بجامعة بنادير.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الصومالية، قد أكد أن التفجير الانتحاري استهدف مكتبًا للضرائب وسط العاصمة مقديشو.

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