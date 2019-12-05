استبعاد العابد الأبرز.. قائمة #الهلال في كأس العالم للأندية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن قائمة الهلال النهائية التي ستُشارك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحتضن الدوحة منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 11 حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 فرق.

وشهدت قائمة الهلال التي أعلن عنها فيفا العديد من المفاجآت، ومن أبرزها غياب الثنائي نواف العابد وصالح الشهري، فيما تواجد أجانب الزعيم بالكامل في القائمة المشاركة بمنافسات كأس العالم للأندية 2019.

قائمة الهلال

وجاءت قائمة الهلال في كأس العالم للأندية كالتالي؛ في حراسة المرمى، عبدالله المعيوف، محمد الواكد ونواف الغامدي، وفي الدفاع محمد البريك، أمير كردي، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد جحفلي، عبدالله الحافظ، ياسر الشهراني وحسن كادش.

وضمت قائمة الهلال في الوسط والهجوم كلاً من؛ محمد الشلهوب، محمد كنو، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، أندريه كاريلو، عمر خربين، هتان باهبري، سيباستيان جوفينكو وبافيتيمبي جوميز.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس العالم للأندية 2019 بمواجهة الترجي التونسي بطل إفريقيا، يوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر.