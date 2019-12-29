استبعاد المجحد والطريس واليوسف من قائمة الأخضر
في بطولة كأس آسيا

استبعاد المجحد والطريس واليوسف من قائمة الأخضر

2019/12/29
الساعة 7:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

كشف الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا بقيادة المدرب سعد الشهري عن أسماء المستبعدين من قائمة الأخضر في بطولة كأس آسيا 2020.

واستبعد الشهري الثلاثي محمد المجحد، وفواز الطريس، وعبدالله اليوسف، وقدم الجهازان الفني والإداري شكرهما للاعبين على الانضباطية العالية والالتزام خلال فترة المعسكر داخل الملعب وخارجه.

ويخوض الأخضر معسكرًا في ماليزيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة، من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل، بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • استبعاد المجحد والطريس واليوسف من قائمة الأخضر
    •
  • بمشاركة الحمدان.. الأخضر يواصل استعداده لآسيا
    •
  • 3 وديات تُجهز الأخضر لكأس آسيا
    •
  • الأخضر يواصل استعداداته.. والإصابة تبعد الحمدان
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :