استبعاد المجحد والطريس واليوسف من قائمة الأخضر

المواطن - مروة نبيل

كشف الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا بقيادة المدرب سعد الشهري عن أسماء المستبعدين من قائمة الأخضر في بطولة كأس آسيا 2020.

واستبعد الشهري الثلاثي محمد المجحد، وفواز الطريس، وعبدالله اليوسف، وقدم الجهازان الفني والإداري شكرهما للاعبين على الانضباطية العالية والالتزام خلال فترة المعسكر داخل الملعب وخارجه.

ويخوض الأخضر معسكرًا في ماليزيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة، من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل، بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.

تابعنا على تواصل معنا على