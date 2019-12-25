استشاري عيون لـ”المواطن”: النظر لكسوف الشمس يتلف البصر

المواطن - شرف الروقي

حذر الدكتور خالد العرفج، رئيس قسم العيون في مستشفى الملك فهد الجامعين، من إطالة النظر في كسوف الشمس؛ مما يسبب حرقًا في مركز الإبصار لدى الإنسان وضعفًا في الرؤية قد يستمر طويلًا.

وقال العرفج في حديث خاص لـ “المواطن“: “إن النظر لكسوف الشمس يسمح للأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء الضارة أن تخترق العين وتسبب حرقًا في مركز الإبصار وبالتالي تؤدي إلى ضعف البصر”.

وأكد استشاري العيون بالمستشفيات الجامعية، الدكتور سعيد الودعاني، أن النظارة الشمسية لا تمنع وصول أشعة كسوف الشمس الضارة للعين، مؤكدًا على ضرورة تنبيه الآباء لأبنائهم بعدم النظر لكسوف الشمس.

وشدد الودعاني على عدم إطالة النظر لكسوف الشمس مما قد يسبب حرقًا وتلفًا في مركز الإبصار، مبينًا أنه أشرف على أكثر من 6 حالات أصيبت بالعمى الدائم بسبب النظر في كسوف الشمس.

يذكر أن وزير التعليم وجه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك حرصًا على سلامتهم.

تابعنا على تواصل معنا على