استعدادات نارية لـ لاتسيو لمواجهة يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي استعداداته النارية، وذلك لمواجهة خصمه نادي يوفنتوس يوم الأحد المقبل، في مباراة كأس السوبر الإيطالي بالرياض.

ونشر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر صورًا من تدريبات نادي لاتسيو المقامة على ملعب نادي الشباب بالرياض.

وخلال تصريحات صحافية، أعرب المدير الفني لفريق لاتسيو، سيموني إنزاغي، عن سعادته بإقامة نهائي كأس السوبر الإيطالي 2019 في العاصمة السعودية الرياض.

وقال مدرب لاتسيو خلال مقطع فيديو نشره حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا سعيد بتواجدي هنا في السعودية.. نحن سعيدون بإقامة كأس السوبر الإيطالي في الرياض”.

بينما قال تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو: “أقيم نهائي السوبر الإيطالي الموسم الماضي في جدة، وهذا العام سنلعب في الرياض، وهذا أمر رائع للكرة الإيطالية”.

يذكر أن السعودية احتضنت مباراة السوبر الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس في شهر يناير الماضي، ووقتها تُوج يوفنتوس باللقب بالفوز بهدف دون رد.

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