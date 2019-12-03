استقرار أسعار النفط بعد هبوط

المواطن - متابعة

أغلقت أسعار النفط بلا تغيّر يُذكر، أمس الثلاثاء، مع حصولها على دعم من توقعات بتخفيضات إنتاجية من أوبك ومنتجين متحالفين معها بعد أن هبطت لفترة وجيزة عقب تعليقات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن اتفاقًا للتجارة مع الصين قد يتأجل.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 10 سنتات لتبلغ عند التسوية 60.82 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا لتغلق عند 56.10 دولار للبرميل.

وقال ترامب: إن اتفاقًا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين قد يتأجل إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في نوفمبر 2020، وهو ما ثبط الآمال في حل سريع لنزاع له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.