استقرار جوي يسود الأجواء عدا #الشرقية و #الرياض

المواطن - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن الاستقرار الجوي يسود الأجواء السعودية اليوم عدا أجزاء من جنوبي الشرقية والرياض.

ولفت المسند في تغريدة له عبر تويتر، صباح اليوم الأربعاء، أن الرياض وجنوبي الشرقية سيشهدان تشكل بعض السحب الممطرة.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.