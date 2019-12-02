استمرار تراجع درجات الحرارة غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وكذلك على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كذلك توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار، كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

وحول حركة الرياح على البحر الأحمر فستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الخليج العربي.