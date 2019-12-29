استهداف قاعدة بها جنود أمريكيون قرب بغداد بـ4 صواريخ

المواطن - متابعة

سقطت 4 صواريخ، مساء أمس الأحد، قرب قاعدة تضم جنودًا أمريكيين قرب بغداد، وفق ما أفاد مسؤول أمني، وذلك بعدما أسفرت غارات أمريكية استهدفت قواعد لكتائب حزب الله عن 15 قتيلًا في العراق وسوريا.

وقال المسؤول رافضًا كشف هويته: إن “4 صواريخ كاتيوشا سقطت مساء قرب قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي بغداد، التي تضم جنودًا أمريكيين، دون أن تسفر عن ضحايا”.

وفي وقت سابق، نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية في العراق وسوريا استهدفت ميليشيات اتهمت بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، حسبما أعلن متحدث باسم البنتاجون، الأحد.

وقال المتحدث جوناثان هوفمان في بيان: إن القوات الأمريكية نفذت “ضربات دفاعية دقيقة” ضد 5 مواقع لكتائب حزب الله، وهي ميليشيات عراقية تدعمها إيران.

وأكد مصدر أمني عراقي أن قصف موقعين لميليشيات حزب الله في محافظة الأنبار، أحدهما قرب الحدود السورية، أسفر عن مقتل 18 شخصًا وإصابة العشرات، متوقعًا ارتفاع الحصيلة لوجود جثث تحت الأنقاض.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على الميليشيات في سقوط صاروخ، الجمعة، أدى إلى مقتل متعاقد دفاع أمريكي في مجمع عسكري قرب كركوك، شمالي العراق.

ولم تقدم وزارة الدفاع تفاصيل على الفور حول كيفية تنفيذ الضربات، فيما قال البيان: إنهم أصابوا 3 من مواقع الميليشيات في العراق واثنين في سوريا، بما في ذلك مستودعات لتخزين الأسلحة وقواعد القيادة والسيطرة التابعة للميليشيات.

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