اسمه ترافولتا.. قصة غريبة لفستان الأميرة ديانا !

المواطن - متابعة

رغم مرور 22 عامًا على رحيل الأميرة ديانا لا تزال فساتينها تُحدث رواجاً كبيراً، وقد كان لظهور زي جديد لأميرة القلوب دايانا، قبل موتها، قصة تتناقلها صحف الأزياء العالمية.

وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن دار مزاد ” كيري تايلور” يعرض هذه الأيام أحد أشهر فساتين الأميرة ديانا للبيع وهو الفستان الذي أطلق عليه الإعلام اسم “ترافولتا”.

وأفاد التقرير بأن الفستان الشهير سُمي بهذا الاسم نسبة لتلك الرقصة الشهيرة للأميرة ديانا مع معشوق الجماهير في الثمانينات والتسعينات الممثل الشهير جون ترافولتا في البيت الأبيض، ذلك الفستان كان من تصميم فيكتور ادلشتاين وقد بيع سابقًا بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، لكن للأهمية التاريخية لذلك الفستان لدى محبي الموضة والتحف سيعاد عرضه للبيع في المزاد مرة أخرى في معرض ” هوس الموضة passion for fashion”.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل سعر فستان ترافولتا إلى 450 ألف دولار أمريكي.