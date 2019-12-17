اشتباكات بين الأمن ومحتجين في بغداد

المواطن - متابعة

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مسؤول أمني، أن اشتباكات بين محتجين والأمن وقعت في محيط ساحة الوثبة في العاصمة بغداد.

وحذرت بغداد، أمس، من التصعيد والفوضى بعد تضاعف الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق، وبعدما توعدت واشنطن برد حاسم على طهران، التي يتسع نفوذها في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها.

ويأتي هذا في وقت تواصلت فيه المشاورات في بغداد، مع قرب انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء جديد، شهد العراق مسيرات احتجاجية وإغلاق دوائر حكومية.

يأتي ذلك فيما طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الأجهزة الأمنية الحكومية ببذل الجهود لوضع حد لعمليات الاغتيال التي استهدفت مواطنين عزلًا والقبض على منفذيها وإحالتهم إلى القضاء.

وأشارت المنظمة إلى أن جرائم الاغتيال التي طالت مؤخرًا ناشطين وإعلاميين في بغداد وعدة محافظات جنوبية قد تصاعدت بشكل خطير، بالإضافة إلى الاختطاف والتهديد واستهداف ناشطين من خلال تفجير سياراتهم بالعبوات الناسفة.