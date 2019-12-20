اشتباكات بين الجيش ومحتجين في بيروت

المواطن - متابعة

استخدم الجيش اللبناني، مساء اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من أنصار رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، يحتجون على تكليف رئيس الوزراء الجديد، حسان دياب، المدعوم من حزب الله.

ووقعت الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين في كورنيش المزرعة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفًا للرئيس المستقيل، الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتًا لصالح دياب.

وفي أول ردة فعل سريعة من الحراك الشعبي على تكليف حسان دياب، خرج المتظاهرون إلى ساحة الشهداء يهتفون ضد القرار منددين به.

يذكر أن المتظاهرين كانوا قطعوا طرقات في العاصمة اللبنانية، أمس الخميس، بعد الإعلان عن تكليف حسان دياب وكذلك في طرابلس وصيدا.

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