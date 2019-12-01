اعتزال ياسر القحطاني .. اللحظات الأخيرة للقناص في الملاعب

المواطن - مروة نبيل

غادر نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، مباراة اعتزاله بين فريقي Y20 والزعيم، وبدا عليه التأثر الشديد لختام مسيرة طويلة من العطاء.

اعتزال ياسر القحطاني:

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للحظات الأخيرة للنجم ياسر القحطاني وهو يُغادر مباراة اعتزاله في الدقيقة 55، وسط تحية كبيرة من لاعبي الفريقين والجهاز الفني لنادي الهلال.

وكانت نتيجة مباراة اعتزال ياسر القحطاني المقامة على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، تُشير إلى تقدم الهلال على Y20 بنتيجة 5/ 3 أثناء خروج القناص من الملعب.

وانتهى الشوط الأول من مباراة اعتزال ياسر القحطاني بتقدم الهلال بنتيجة 3/ 1، سجلها كماتشو، الأسطورة سامي الجابر والنجم البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقائق 8، 12 و16، وأحرز القناص هدف Y20 الوحيد.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة اعتزال ياسر القحطاني بشكل سريع، حيث تمكن صالح الشهري من تسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة مميزة من القناص، قبل أن يُضيف محمد الشلهوب الهدف الخامس بعد ذلك.

ولعب ياسر القحطاني الشوط الأول مع فريق Y20 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ويخوض الشوط الآخر مع نجوم الهلال.