اعتصام في لبنان احتجاجًا على حرق خيام المتظاهرين

المواطن - متابعة

اعتصم العديد من المتظاهرين في لبنان احتجاجًا على حرق الخيام في عدد من المدن ليلة أمس.

وأطلق مجهولون أعيرة نارية بالقرب من خيمة المحتجين في بلدة الزيتون – البقاع الشمالي، ثم ألقوا قنبلة يدوية لم تنفجر فعمدوا إلى إحراق الخيمة بالكامل.

كما أقدم مجهولون قرابة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل، على تحطيم عدد من الخيم في وسطية حديقة الناتوت عند ساحة إيليا، والاعتداء على عدد من الموجودين في المكان.

واستنكر “حراك صيدا” في بيان، “تكسير الخيم والاعتداء على من كان فيها”، داعيًا إلى الإضراب العام في مدينة صيدا والجوار اليوم، متمنيًا على القوى الأمنية حماية المعتصمين في الساحات.

ونتيجة لما حصل ليلًا، أعلنت معظم مدارس صيدا إقفال أبوابها اليوم، حرصًا على السلامة العامة، فيما يقوم الجيش بتسيير دوريات في أنحاء المدينة.

ونفت حركة “أمل” – شعبة حارة صيدا في بيان، علاقتها “بكل ما حصل من إشكال في صيدا والجوار”.