افتتاح أول سينما في الجنوبية اليوم 

المواطن - واس

يفتتح الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم، أول دار للسينما بالمنطقة الجنوبية، وذلك بمجمع الراشد مول بمدينة جازان.

وخصص مساء غد للافتتاح الرسمي للدار التي تبلغ تكلفتها أكثر من 42 مليون ريال وتضم دار السينما 10 قاعات تتسع كل قاعة لعدد 80 إلى 120 شخصًا، منها قاعتين مخصصة للأطفال، فيما ستفتح أبوابها أمام الجمهور اعتبارًا من مساء بعد غد الأربعاء.

ويعد تدشين دار السينما بمنطقة جازان باكورة حزمة من مشروعات جودة الحياة التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، ستوفر لأهالي وزوار منطقة جازان من المواطنين والمقيمين فرص متعددة للترفيه.