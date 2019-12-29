افتتاح الواجهة البحرية بعسير مساء الخميس

المواطن - فهد القحطاني - أبها

يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يوم الخميس القادم الموافق ٢ يناير الساعة الخامسة مساءً افتتاح وتدشين الواجهة البحرية لعسير بمركز الحريضة الواقعة غربًا لمنطقة عسير على ساحل البحر الأحمر.

وتبلغ مساحة الواجهة البحرية 2.420.000 متر مربع وبطول 5600 متر على الساحل وبعمق 400 متر ويتم الوصول لها عبر عدة طرق، أهم طريق لها من أبها عبر عقبة ضلع بمسافة 120 كلم كذلك الطريق الدولي من جهة جدة شمالًا وطريق جازان جنوبًا أو عن طريق محايل الساحلي شرقًا.

وسوف تقام عدة فعاليات متنوعة للكبار والصغار ولمدة 15 يومًا من تاريخ الافتتاح بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.